Hartos de Neymar: la rotunda decisión del PSG si decide no operarse

Una historia de conflicto entre el PSG y Neymar. La historia parece no tener un final feliz. Ya sean las actitudes del futbolista o las lesiones, los jeques árabes no se sienten del todo a gusto con el lado B del futbolista en la interna del club. ‘Ney’ es una especie de rebelde y sigue su propio camino, mientras que los parisinos tratan de aconsejarle. ¿La última pelea? La lesión del futbolista en el quinto metatarsiano y lo que provocaría de cara a la Champions League y la Copa América 2019. ¿Qué quiere Neymar y qué pide el PSG? Te lo contamos.



Mientras que el PSG pide que el futbolista se opere para ver si llega para los cuartos de final de la Champions League [si clasifica en octavos venciendo al Manchester United], Neymar no quiere hacerlo para llegar en óptimas condiciones para jugar la Copa América y levantar el trofeo en casa, algo que desea a toda costa como lo fueron los Juegos Olímpicos.



Recordemos que el año pasado la situación fue igual. PSG pidió la operación del futbolista, a lo que ‘Ney’ fue reacio para estar en el Mundial de Rusia 2018. En ese sentido, la dirigencia del club habría decidido ponerlo en venta para la próxima temporada, dada la mala relación, actitud y compromiso que hay en la actualidad para jugar sí o sí para el PSG.



Desde El Chiringuito tiraron una de las bombas e informaron: "Ahora mismo el PSG se plantea este verano vender a Neymar. Están cansados, este ha sido el detonante final".



" PSG quiere que se opere para intentar llegar a cuartos de final si pasan de la eliminatoria con el United y que pueda jugarlos", agregó el citado medio español. Parece que la historia de Neymar en París tiene un final, por lo que varios clubes comenzarán a interesarse.