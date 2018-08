Sigue haciendo de las suyas. Neymar está 'on fire' y no hay quién lo detenga. Por tercera fecha consecutiva, el delantero brasilero se hizo presente en el marcador con PSG al anotar el 3-1 sobre Angers por la fecha 3 de la Ligue 1. El ex Barcelona solo tuvo que empujar el balón tras una buena combinación entre Kylian Mbappé y Adrien Rabiot.

La sociedad 'Mba-Ney' se está haciendo un clásico de los fines de semana en la Ligue 1. Ante Angers nuevamente apareció el francés para habilitar a Neymar y que este defina a placer cuando el arquero salía presuroso a cortar el remate.

Un solo toque con la pierna izquierda le bastó a Neymar para anotar el tercero de los parisinos. Tras una buena combinación que el jugador revelación del Mundial Rusia 2018, Kylian Mbappé, inició al borde del círculo central y, tras una combinación en pared con Adrien Rabiot, quedó solo para sacar el pase preciso para la llegada del '10' parisino.

Este fue el tercer tanto de Neymar en igual cantidad de partidos de la Ligue 1 que ha disputado esta temporada. Una efectividad de 100% que querrá mostrar en la Champions League, el gran reto del poderoso cuadro francés.