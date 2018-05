Unai Emery dejará PSG después de dos temporadas y seis trofeos ganados. Una gran experiencia para el entrenador, quien tuvo complicaciones en este curso por la llegada de Neymar , el hombre cuyo fichaje es el más caro de la historia.

Dirigir a una estrella como el brasileño requiere una trabajo extra porque, además de preocuparse por toda la plantilla, las otras figuras, hay que invertir un tiempo especial para el futbolista que se lleva el protagonismo.

"Lo primero que hice esta temporada fue definir cuál era la prioridad. Y fue esto: debo hacer feliz a Neymar. Esto es lo primero, tenerlo feliz. No importa cómo", reveló Unai Emery , antes de abandonar PSG.

"Tuve muchas discusiones con Neymar sobre esto. Algunas no funcionaron, pero otras tuvieron mucho éxito. En una de ellas hablamos durante 45 minutos a corazón abierto. Fue un momento hermoso. Él me escuchó y pude convencerlo de ciertas cosas", confesó el ex Sevilla.

El propio Unai Emery , por el tiempo vivido en PSG y tras una charla con Jorge Valdano respecto al liderazgo en un grupo, proyecta a Neymar como el jugador que debería ser el más influyente en la institución.

"Un día, Jorge Valdano me hizo la siguiente reflexión: 'En el Barça, el líder es Messi; en Madrid, es Florentino Pérez; y en el Atlético de Madrid, es Simeone. Un jugador, un presidente y un entrenador. Cada vez, un perfil de líder diferente'", relató.

Bajo esa idea, Emery considera que el brasileño asumirá el rol más importante muy pronto. "Neymar llegó al PSG para ser el líder, para vivir el proceso necesario para convertirse en el número 1 del mundo. En el Manchester City, el líder es Pep. En el PSG , el líder debe ser Neymar " , finalizó.