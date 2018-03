Para llevarse a Neymar fuera de PSG , Nasser Al-Khelaifi lo habría tasado en 400 millones de euros por su pase en la próxima temporada. El jeque árabe no desea que el proyecto Champions League dure apenas una temporada, por lo que trata de brindar todas las posibilidades de fuga del delantero brasileño. No obstante, ante todo, siempre habrá un plan de contingencia y este es nada menos que la actual Bota de Oro de Europa.



Por ello, y según medios ingleses, si Florentino Pérez persuade a Neymar de llevarlo a la ‘Casa Blanca’, directivos franceses harán todo lo posible para fichar a Harry Kane. Ya para este caso, no habría problemas con el ‘Fair Play Financiero’. La cantidad pagada por el pase del atacante haría viable el fichaje del delantero inglés, quien habría sido valorado en 222 millones de euros por el presidente del Tottenham, Daniel Levy. Mucho dinero, pero pagable por el PSG.



El presidente de la institución parisina, Nasser Al-Khelaifi, y el director deportivo, Antero Henrique, han viajado a Brasil para visitar al delantero Neymar , en plena reeducación tras su operación del pie derecho, avanzaron este lunes el canal TF1 y el diario Le Parisien.



Contactado por la AFP, el club no ha deseado confirmar ni desmentir la información de estos dos medios, según la cual los dos dirigentes visitarán la fundación creada por Neymar y su padre en favor de los jóvenes desfavorecidos en Praia Grande, en el estado de Sao Paulo.



Después visitarán al propio Neymar, que se recupera de su reciente operación en Mangaratiba, cerca de Rio.



Esta visita se produce después de los rumores sobre el futuro de la estrella brasileña en el PSG, debilitado tras la eliminación la semana pasada de los octavos de final de la Liga de Campeones por el Real Madrid. De igual, como se ha dicho, ya hay un plan si se va.