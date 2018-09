De Kylian Mbappé hemos visto de todo, tanto con el PSG como en la Selección de Francia: golazos, asistencias y mucha más magia. Sin embargo, del crack nunca habíamos notado un reacción tan violenta como la del último sábado contra Savanier del Nimes



El volante de Nimes cortó una acción de Kylian Mbappé y lo derribó. El joven atacante de PSG, visiblemente molesto, se paró de inmediato y tumbó Savanier. Vio la roja segundos más tarde, pero no se encuentra arrepentido.



“No, no, no. Si pudiera, lo haría de nuevo y luego me disculparía con todos los fans y todo el mundo, pero no se pueden tolerar este tipo de cosas, no se puede hacer eso en un campo de fútbol", dijo Mbappé.



"Si hay intención de jugar la pelota no hay problema, pero él no tenía intención de jugar la pelota, lo vimos todos. Pero ahora no importa: me defenderé ante la Comisión de disciplina)", dijo el crack del PSG.



Kylian Mbappé (77'), además de esa desacertada reacción, fue protagonista por un golazo que ayudó a que PSG sume otra victoria y se mantenga en la cima de la tabla de la Ligue 1 en plena cuarta jornada.