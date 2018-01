El centrocampista argentino del PSG Javier Pastore , que parecía destinado a salir del club según las palabras de su capitán Thiago Silva, escribió este jueves en la red social Instagram que le gustaría finalizar su carrera en la capital francesa.



"Nunca he hablado con Silva de mi problema ni de mi futuro. Nunca he metido presión a nadie. No es mi estilo. No ha tenido conocimiento del problema que tuve y que me ha hecho llegar tarde", escribió Pastore en la red social.



"Lo repito: mi sueño siempre fue irme el último. Siempre fui leal ¡No es verdad que quiera salir! Me gustaría quedarme aquí para acabar mi carrera", añadió el argentino, fichado en 2011 por 42 millones de euros, siendo la primera incorporación estelar de los propietarios cataríes del PSG.



Pastore no regresó a los entrenamientos tras las vacaciones navideñas hasta el lunes, con una sesión individual. El uruguayo Edinson Cavani lo había hecho el viernes, dos días después del plazo marcado.



Ambos futbolistas quedaron fuera de la convocatoria para el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga contra el Amiens , disputado el miércoles.



"Es un momento importante para el club y había que pensar antes de hacer gestos como esos. No fue bueno para nadie, pero estamos con los dos. Creo que Pastore dijo al club que quería salir y, al final, no encontró un acuerdo. Para Cavani es diferente", dijo Silva en zona mixta tras la victoria ante el Amiens.



Sin mucho tiempo de juego esta temporada, Pastore parecía que podía salir del club en la actual ventana de fichajes.



El futbolista tiene como objetivo tener minutos de juego para tener opciones de disputar el Mundial de Rusia. AFP