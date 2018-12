No es un secreto a voces que hay incomodidad de parte de Adrien Rabiot en PSG. Y es que su madre (agente) y su club no se ponen de acuerdo para una posible renovación. El volante francés quiere 10 millones de euros anuales, pero la directiva parisina no está segura de pagarle esa cifra.

El pasado semana pasada fue suplente contra Liverpool por llegar tarde a un entrenamiento. El técnico del PSG , Thomas Tuchel, espera que la situación de Adrien Rabiot se solucione cuanto antes para que el jugador esté concentrado al 100% para lo que resta de la temporada.

"Es otro el tema de su contrato (acaba a final de temporada). No es bueno que en plena campaña se estén negociando estos tipos de asuntos. Me importa y está tomando mucho tiempo", fue lo que dijo el entrenador respecto Rabiot, ex Toulouse FC.

Asimismo, en rueda de prensa mencionó que será considerado para el siguiente cotejo. "Ahora va incorporarse a sus compañeros. Jugará ante Estrasburgo (miércoles) porque ha entrenado bien y se encuentra listo", añadió.

En lo que va de temporada de la Ligue 1, PSG sigue invicto en el primer lugar con casi puntaje perfecto de 43 puntos (14 victorias y un empate). Luego del duelo con Estrasburgo se verá las caras ante Montpellier.