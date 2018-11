Óscar Washington Tabárez , seleccionador de Uruguay, dijo este lunes que no cree las informaciones de algunos medios sobre la supuesta mala relación entre el jugador uruguayo del PSG Edison Cavani con sus compañeros de club Mbappé y Neymar.



"Le tengo un gran respeto a los medios y sus informaciones, pero tengo el convencimiento de que no todo lo que dicen es cierto", sentenció Tabárez.



En la rueda de prensa previa al amistoso que disputarán Francia e Uruguay en el Estadio de Francia este martes, Tabárez mantuvo que él no habla con sus jugadores de asuntos privados salvo que lo pidan ellos expresamente y que, en cualquier caso, ese tipo de conversaciones quedan en el "ámbito privado".



"La situación de Edi puede ser la de cualquier futbolista que está en un gran equipo, está con dos grandes estrellas y todos los grandes equipos tienen muchas estrellas", dijo.



Sobre si han aprendido la lección del partido de cuartos de final del Mundial, en el que Uruguay quedó eliminada por Francia, Tabárez sostuvo: "La mentalidad es la misma que teníamos en los momentos previos a ese partido".



El entrenador se deshizo en elogios tanto de la estructura organizativa de Francia como de su poderío, además de añadir que Uruguay lleva tiempo utilizándolo cómo ejemplo.



También afirmó que los franceses son unos "privilegiados" por la obtención del Mundial y calificó a Francia como "una potencia futbolística".



"Por cada gran jugador uruguayo salen 10 en Argentina y 20 en Brasil, por culpa de nuestro problema demográfico, por eso cada vez que sale una joven promesa es un momento de alegría", subrayó, y aseguró que siempre ha dado la oportunidad a los jóvenes de categorías inferiores.



EFE