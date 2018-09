El técnico del París Saint Germain , Thomas Tuchel , reconoció este martes que ha terminado insatisfecho por la actividad del club francés en el mercado de fichajes europeo.

Tuchel reveló que su idea era fichar un 6 de garantía ante la salida de Thiago Motta y acusó a la falta de tiempo del fracaso parisino en ese objetivo.

"Si soy 100% sincero, no estoy satisfecho con la manera cómo hemos fichado en el mercado de pases. No era secreto que estábamos buscando un '6' para reemplazar a Thiago Motta y para ocupar ese puesto en PSG necesitas mucho talento. Al final no lo pudimos hacer porque nos quedamos sin tiempo, pero de todas maneras tenemos mucha confianza en esta escuadra", declaró Tuchel a RMC.

Sobre la situación de Adrien Rabiot, el técnico alemán del PSG aseguró estar contento con el profesionalismo del citado futbolista, a pesar que era conocido su interés de llegar al FC Barcelona.

"Hubo una situación complicada para Adrien Rabiot después del Mundial, pero él ha mostrado un compromiso increíble desde el primer día de entrenamiento. Nunca se ha perdido una sesión de práctica y realmente podemos contar con él", expresó.

PSG regresa a la acción en la Liga 1, este viernes, cuando enfrente al Saint-Étienne en París.