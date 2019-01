¿Indirectas? Tuchel estalló por los tres penales contra el PSG y metió en el lío al Madrid y Barza

El PSG se llevó un duro golpe el miércoles al caer en la Copa de la Liga de Francia 1-2 ante el Guingamp, colista de la Ligue 1. El técnico del cuadro parisino Thomas Tuchel , si bien reconoció el "exceso de confianza" de sus jugadores, mostró su total indignación por los tres penales en contra que le cobraron a su elenco e incluyó en su molestia al Real Madrid y Barcelona.

"Al Real Madrid, Barça o Bayern no le pitan tres penales ni en 100 años", dijo Tuchel en conferencia de prensa, visiblemente indignado por la forma cómo se dio la sorpresiva eliminación de sus elenco.



"Nunca, no sería posible. No podrías ingresar al área del Bayern Munich y que te concedan tres penales", añadió el estratega.



Eso sí, el técnico del PSG reconoció que los suyos desperdiciaron muchas ocasiones de gol. "Pudimos marcar tres goles, pero no lo hicimos, honestamente jugamos con demasiada confianza", apuntó Tuchel.

Neymar colocó adelante al PSG a los 63 minutos con un potente cabezazo tras un estupendo centro de Thomas Meunier, quien había cometido el primer penal momentos antes. Thuram estrelló ese tiro en el travesaño.



El juez Benoit Bastien sancionó otros dos penales, ambos validados por el VAR.



Yeni Ngbakoto, quien ingresó como suplente, convirtió el segundo, venciendo al arquero Alphonse Arreola. Luego llegó el turno para que Thuram se reivindicara por su yerro anterior y sellara la remontada y clasificación del Guingamp.