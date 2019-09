Conoce a 'Los Toiss': los amigos que por acompañan a Neymar y ganan 11 mil euros mensuales

► Le dio de comer: Cristiano quiere encontrar a mujer que trabajaba en McDonalds y le regalaba hamburguesas



► "Es muy bueno, tiene dos pares de hue**s": los halagos de Samuel Eto'o a Ansu Fati



Neymar no estará en el PSG vs. Real Madrid por Champions League. El brasileño cumplirá una fecha de las dos que le impuso la UEFA tras despotricar contra el árbitro que dirigió el encuentro del cuadro 'bleu' ante el Manchester United por octavos de final. Tendrá que contentarse con ver el encuentro en su palco privado, aunque no estará solo.

El brasileño se sentará junto a su padre y amigos más cercanos a ver el encuentro. Desde que apareció la noticia saltó la pregunta ¿quienes son estos compañeros fieles al astro del PSG? Mundo Deportivo dio a conocer los nombres.

Se trata de Los Toiss, esa es la etiqueta del 'crew'. El primer integrante es Jo Amancio, a quien Neymar considera un hermano. Este llegó a jugar en el Leganés pero no corrió con la misma suerte que el brasileño. Se conocen desde la infancia, crecieron juntos y ahora es una de sus manos derechas.

El siguiente es Gilmar Cebola Araujo, fotógrafo oficial del jugador. Además trabaj en estrecha colaboración con Wagner Ribeiro, agente del delantero, en asuntos de marketing.

La espectacular vida de Los Toiss: 11.000 euros al mes por ser amigos del crack Neymar (Pep Morata - Pep Morata) La espectacular vida de Los Toiss: 11.000 euros al mes por ser amigos del crack Neymar (Pep Morata - Pep Morata)

El tercero es Guilherme Pitta, quien se encarga de organizar las actividades de ocio y división del brasileño. Es su compañero habitual del Carnavar de Rio y de las fiestas. Difícil ver al carioca de noche sin él.

Álvaro Costa también acompaña a Neymar. Es el hijo de Pepe Costa, fiel compañero de Lionel Messi. Vivió durante un tiempo en Rio de Janeiro, entonces habla perfectamente el portugués, así que ayudó al jugador cuando llegó al Barza.

Gustavo Almeida es el último del grupo. Trabaja en la empresa de la familia (NRCSports) como gestor de la consultoría especializada en artistas junto a Cristian Guedes, otro del Toiss.

Todos ellos ganan mensualmente 11 mil euros. Esto cobra cada uno de los integrantes. A esto se le suman las fiestas más exclusivas junto a los 'Angeles' de Victoria Secret o junto a Lewis Hamilton.

► ¡Salen a matar! Las alineaciones del Real Madrid y PSG por debut de Champions League



► Atlético de Madrid vs Juventus EN VIVO con Cristiano y Joao Félix: partidazo por Champions League | FOX Sports



► ¡Guía de TV y horarios! Real Madrid vs PSG EN VIVO vía ESPN: chocan por el Grupo A de Champions League



► ¡Coutinho al ataque! Bayern Munich vs Estrella Roja EN VIVO por Champions League: juegan vía ESPN por Grupo B