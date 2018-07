Con vía libre para llegar a España. Todo hace indicar que finalmente Adrien Rabiot será nuevo jugador del Barcelona, pues el último 'escollo' para el traspaso ya ha sido superado: ni el PSG ni su nuevo técnico, Thomas Tuchel, se oponen a su salida del club, según publica este jueves el diario 'Le Parisien'.

Después de que la prensa de española anunciara que Rabiot, de 23 años y cuyo contrato con el PSG vence la próxima temporada, ha llegado a un acuerdo con el Barcelona , el rotativo francés señala que el nuevo técnico ha dicho a los dirigentes del club que no se opone a la salida del jugador.



Tuchel no tiene al mediocampista como una prioridad y por ello el club parisino tampoco lo retendrá. Además, su venta la facilitaría cumplir con el Fair Play financiero. En cuanto al precio de la operación, el diario francés apunta a que el traspaso se cerraría en 40 millones de euros.



Adrien Rabiot , de 23 años, ha hecho toda su carrera profesional en el PSG , con el que tiene contrato hasta la próxima temporada. Pese a ser considerado uno de los mejores en su posición, no fue incluido en la lista final de Francia para el Mundial , pues se negó a ir como suplente en la lista de Didier Deschamps.



Rabiot no fue incluido en la nómina de 23, pero sí en la de 11 reservistas que pudieron ir al Mundial en el caso de alguna lesión de última hora. Sin embargo, el mediocampista se negó a esa opción porque "no correspondía a una decisión lógica" de parte del técnico.