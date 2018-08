Se llama Brice Samba y, por lo hecho en el arco del Caen, el futbolista no debería volver al arco en un buen tiempo. Primero falló en el gol de Neymar y en el último tanto del PSG, el portero se graduó con honores con un extraordinario ‘blooper’ que es candidato al peor del 2018. El video es viral en YouTube en todo el mundo. ¡Para qué lo trajeron! Increíble, la verdad.



Timothy Weah, el delantero estadounidense que había entrado a los 82 minutos en reemplazo de Neymar, peleó la pelota hasta el final y logró empujarla al arco, luego de que Brice Samba no pudiera despejarlo ni dar un pase al costado. Totalmente insólito, la verdad. Varios usuarios no han dudado en subir el video a YouTube, al punto que este ya genera comentarios.



El PSG debutó con buen pie la temporada 2018-2019 de la Ligue 1 al derrotar 3-0 al Caen, gracias a los goles de Neymar, Adrien Rabiot y Thimothy Weah, en el Parque de los Príncipes en el último partido de la primera fecha.



El conjunto parisino, vigente campeón, se colocó en segundo puesto por detrás del Olympique de Marsella, e igualado a puntos con otros aspirantes a lo más alto como el Mónaco o el Olympique de Lyon.



Cerca de seis meses después de su último partido en el Parque de los Príncipes y de su polémica lesión, fue el astro brasileño Neymar el que abrió el marcador (10), antes de que el canterano Rabiot ampliase distancias (35), y de que el recién entrado Timothy Weah sentenciase (89).



Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.