Mourinho no tiene pelos en la lengua. Si llega un crack es para que juegue todos los minutos que pueda dar en la cancha. Las promesas quedan de lado, el campo es el espacio para los referentes y los que llevan mejor ritmo. Por ende, si Alexis Sánchez ficha por el Manchester United es para que juegue la mayor cantidad de partidos disponibles en la Premier League como la Champions League. ¿El resto de duelos? Ya puede quedar para los jugadores que quedarán relegados con la inclusión del chileno en el once de los ‘Red Devils’.



¿Quién es el que corre con menos ventaja? Marcus Rashford. Con más de 30 partidos jugados y más de diez goles anotados, el delantero inglés tendría todas las de que ir al banco de suplentes. Marcus juega en una de las bandas y Alexis, quien llegará para ocupar el lado izquierdo, llegará a ocupar su puesto en el equipo de José Mourinho.



Con respecto al tema del traspaso, el media punta Henrikh Mkhitaryan tiene la llave del traspaso del chileno Alexis Sánchez del Arsenal al Manchester United , según aseguró este martes el agente del jugador armenio, Mino Raiola.



" Sánchez forma parte del traspaso de Mkhi, no al revés. Sin él, Sánchez no se puede ir al United", dijo Raiola a la cadena británica Sky Sports.



El polémico Raoila representa, además de a Mkhitaryan, a los delanteros Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic y al centrocampista Paul Pogba -todos del Manchester United-, y declaró que propuso el intercambio Alexis-Henrikh "hace más de seis meses".



El conjunto de Old Trafford se perfila así como el favorito para hacerse con Alexis después de que el City haya descartado el fichaje. El Chelsea, otro de los interesados, parece apuntar a otro tipo de delantero, y se especula con una oferta de 30 millones de libras al West Ham por el punta inglés Andy Carroll.



"Los problemas de Mkhi en el United están relacionados con el fútbol. No tiene ningún problema con el entrenador, no es personal, para nada. Todavía le quedan dos años y medio de contrato y no tiene por qué irse ahora", señaló Raiola.



"El acuerdo sería muy beneficioso para el Arsenal, puesto que necesitan jugadores jóvenes y con ganas. Así que todo depende de ellos si quieren llegar a un acuerdo o no. Sin embargo, a día de hoy, éste está lejos", prosiguió el representante.