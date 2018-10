Alexis Sánchez marcó el 3-2 del Manchester United vs Newcastle en partido de la fecha 8 de la Premier League de Inglaterra. De esta forma, el crack chileno le salvó la cabeza a Mourinho, al menos por una semana más, y empieza a recuperar la confianza que había perdido en los dos últimos meses.



Alexis Sánchez se había convertido en uno de los principales señalados en la crisis del Manchester United en la Premier League. Mourinho incluso había decido no convocarlo la semana pasada. Sin embargo, el chileno recibió una nueva oportunidad y vaya que no defraudó.



Y es que cuando corrían los 90 minutos del partido y el marcador iba 2-2, Alexis Sánchez recibió un centro desde la derecha y con un gran cabezazo hizo explotar Old Trafford. Como era de esperarse, los hinchas lo ovacionaron a más no poder.



Gracias a este triunfo, el Manchester United se coloca octavo de la Premier League, a 9 puntos de los líderes Manchester City y Liverpool, que se enfrentarán el domingo.



Antes, el Tottenham derrotó por la mínima al colista Cardiff (1-0) y se coloca tercero de la clasificación de la Premier League, a un solo punto de City y Liverpool.