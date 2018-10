La sensación de que este Manchester United no termina por arrancar la comparten no solo hinchas o prensa inglesa, sino también exjugadores del club, como Paul Scholes. La leyenda del club de Old Trafford habló de la situación del equipo y sobre todo de la de los jugadores: no se guardó nada y le 'pegó' a Alexis Sánchez.

"Nunca lo vi como un jugador para el United, siempre le consideré egoísta, como uno que juega para sí mismo en ocasiones. No pensé que fuera un futbolista que necesitáramos, especialmente por las cifras que se pagaron. Ahora sería imposible deshacerse de él con el dinero que gana", fueron las duras palabras de Scholes.



Pero hay más. El inglés aseguró que para él, la única razón del fichaje del chileno "fue evitar que se fuese al Manchester City".



Recordemos que Alexis Sánchez llegó a los 'Diablos Rojos' este año y se convirtió en el jugador mejor pagado de la Premier League, con un contrato de 23 millones de euros al año.



Ya sobre el resto de los jugadores, Paul Scholes siente que todos los jugadores tienen problemas y que si incluso se fichar a Lionel Messi, el argentino también los tendría.



Mientras que sobre Mourinho, tan cuestionado, dijo que los jugadores no encuentran confianza, pues "entran un partido pero no rinden a su mejor nivel y luego dejan de jugar tres o cuatro. Si el equipo no lo hace bien se quedan fuera. Nunca consiguen consistencia o una serie de buenas actuaciones. Eso es frustrante", sentenció.