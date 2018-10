El inglés Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool, ha afirmado que la situación actual del chileno Alexis Sánchez en el Manchester United es igual que la que pasó el español Fernando Torres cuando fichó por el Chelsea.



"Sus mejores años (los de Alexis) han pasado. Es al Manchester United lo que Fernando Torres fue al Chelsea", explicó Carragher en una columna del periódico británico 'The Telegraph'.



El ex del Liverpool y actual comentarista para la cadena británica Sky Sports achaca el bajón de Alexis, así como el de Torres en su día, a algo habitual en los delanteros como es que "nunca igualan el nivel que muestran cuando tienen algo más de 20 años".



"Hay un clamor de que jueguen por parte de los aficionados y de la prensa, así que no descansan suficiente. Después de tantos partidos sufren muchas lesiones y se queman mucho antes que los defensas y los centrocampistas", expresó.



"Cuando el Chelsea ofreció 50 millones de libras por Torres en enero de 2011 hubo consternación entre los aficionados del Liverpool, pero, aunque no podíamos hacerlo público, nosotros estábamos sorprendidos en el vestuario. Pensábamos que el Chelsea no había visto a Torres el último año", agregó.



El excentrocampista continuó diciendo que el Chelsea firmó a un jugador diferente al que pensaban y que ficharon a un delantero que había jugado, con 26 años, 468 partidos, sin un verano libre en los últimos tres años y que estaba "constantemente tratando de reparar su cuerpo".



"Torres tuvo un problema de isquiotibiales en la 2008/2009 y un problema en el tobillo el año que fuimos subcampeones detrás del United. El último año de Benítez tuvo problemas en la ingle y en la rodilla y era un sombra de lo que fue, aunque marcaba goles", añadió.



Más allá de Liverpool, prosiguió, "nadie se daba cuenta, atribuyéndolo a malas actuaciones de un equipo que no funcionaba. En los entrenamientos veíamos que era algo más que eso", añadió.



Carragher apuntó que el United, antes de incorporar a Alexis debía haber tenido en cuenta que era un jugador con más de 600 partidos antes de haber cumplido los 29 años.



"Las noticias que llegaban desde el Arsenal durante los últimos meses de Alexis en el Emirates eran muy similares a los que ha mencionado de Torres. Atribuían su mal rendimiento al fin de la era de Arsene Wenger, pero da igual las circunstancias, ningún jugador juega mal a propósito", apostilló.



"Los más optimistas dirán que esto es un juicio prematuro, más después de su gol ante el Newcastle, pero no estamos hablando de un pico bajo de forma. Cuando dura tanto, hay que preocuparse", finalizó. EFE