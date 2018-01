Alexis Sánchez tiene todo acordado con el Manchester United , pero no necesariamente los ‘Red Devils’ lo tienen con el Arsenal. El delantero chileno pasaría a ser el jugador mejor pagado de toda la Premier League con un salario anual de 24 millones de euros anuales, y además pasaría a ser la ‘7’ de Cristiano Ronaldo, David Beckham y Eric Cantona, no obstante, solo hay un requisito que se debe cumplir para que se haga el trato con los ‘Gunners’.



¿De qué se trata? Que el Arsenal acepte a Henrikh Mkhitaryan para que Alexis pueda ser presentado en los próximos días en Old Trafford. “Sánchez es parte de la operación Mkhitaryan y no al revés. Sin él, Alexis no puede ir al United”, declaró Mino Raiola a la cadena Sky Sports, sobre un posible pase del delantero chileno en las próximas horas.



Jose Mourinho, técnico del United , no contó con Mkhitaryan el lunes ante en el triunfo 3-0 ante el Stoke por "las dudas que rodean su futuro".



Preguntado sobre la salida de Mkhitaryan, el portugués respondió: "Es posible, el mercado está abierto".



El armenio, de 28 años, llegó en 2016 al United procedente del Borussia Dortmund. Desde entonces dispone de minutos de manera regular, aunque no es titular indiscutible. ¿Será la pieza de intercambio que falta? Todo se encuentra de Wenger para que acepte al jugador y Alexis pueda cumplir su sueño de seguir peleando por el título de la Champions League.