Primero se había dicho que eran 24 millones de euros por temporada, pero sería mucho menos de lo que comentaron algunos medios ingleses. La información que publica el diario ‘The Telegraph’ es que Alexis Sánchez pasaría a cobrar 16 millones de euros por temporada, si es que el delantero del Arsenal termina llegando al Manchester United. Ya sea que los ‘Gunners’ acepten la oferta de 39 millones más Mkhitaryan o que el delantero decida incorporarse a Old Trafford luego de que termine contrato en finales de junio.



Manchester City se ha retirado de la puja por Alexis, luego de enterarse de que el United tirará ‘la casa por la ventana’ pese a que solo le quedan seis meses de contrato al atacante de la Selección de Chile. Todo hace indicar que Alexis estará a las órdenes de Mourinho por las siguientes cuatro temporadas y que reemplazará a Marcus Rashford en el once titular de los ‘Red Devils’ para esta temporada.



El mercado europeo de invierno en el planeta fútbol de la temporada 2017-2018 está en plena ebullición. Tras el traspaso de Philippe Coutinho del Liverpool al Barcelona, es ahora el porvenir de Alexis Sánchez y de Pierre-Emerick Aubameyang el que acapara la atención.



El jugador chileno de 29 años, descontento del nivel deportivo actual de Arsenal, club en el que juega desde 2014, todavía no ha dejado el club de Londres.



Su marcha al Mánchester United está condicionada a un acuerdo con el extremo armenio Henrikh Mkhitaryan, según el agente de este último, Mino Raiola.



"Mánchester United no fichará a Sánchez salvo si +Mkhi+ está de acuerdo para ir al Arsenal. Le quedan dos años y medio de contrato, por lo tanto la decisión es suya", declaró el representante de Mkhitaryan al diario The Times.



Arsenal, sexto en la Premier League y que disputa esta temporada la Europa League, no se contenta con tener solo al jugador nacido en Erevan, de 28 años.