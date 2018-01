Manchester United podría acabar fichando al delantero chileno Alexis Sánchez , al que el técnico portugués José Mourinho calificó como "fantástica oportunidad" de mercado este lunes poco antes del inicio del partido de los Reds contra el Stoke City. El jugador chileno del Arsenal parecía estar muy cerca del Mánchester City , aunque podría acabar en el otro club de la ciudad



Preguntado por este caso, Mourinho definió a Alexis Sánchez como un "fenomenal jugador" y admitió que su club puede estar interesado en aprovechar "una fantástica oportunidad" en este mercado de enero.



"No hay noticias de Alexis Sánchez, es jugador del Arsenal", dijo 'Mou' a las cámaras de la BBC luego de la victoria por 3-0 ante el Stoke City por Premier League.



"Si sigue será bueno para el Arsenal, si viene con nosotros será bueno para nosotros y si va a otro club será bueno para ellos", añadió.



Posteriormente, en otra entrevista a Sky Sports, aseguró "no tener ni idea" del posible fichaje del delantero de La Roja. "Hoy estuve completamente separado de todo para centrarme en el partido y no me preocupé por nada más".



"No voy a hablar de situaciones hipotéticas. Probablemente hay otros clubes interesados y lo intenten (ficharle), pero yo no debería hablar de un jugador del Arsenal", agregó.



Sánchez, de 29 años, se niega a renovar su contrato con el Arsenal que acaba el próximo mes de junio y el club londinense debe venderlo este mes de enero si quiere sacar algo de dinero por él.



La prensa inglesa, incluso, informa que el City ofrece al Arsenal al centrocampista armenio Henrikh Mkhitaryan para facilitar el traspaso.