A veces no hay que creer en las declaraciones de los jugadores en redes sociales, especialmente luego del “se queda” de Piqué con respecto a Neymar. No obstante, los jugadores siempre crean especulaciones y el último de ellos en darlo ha sido Romelu Lukaku, el delantero del Manchester United. En una publicación en Snapchat, el belga ha señalado que Alexis Sánchez habría elegido a los ‘Reds Devils’ como su nuevo equipo en Premier League.



El entrenador del Arsenal, Arsene Wenger anunció el pasado domingo, antes del partido de con el Bournemouth, una "decisión inminente" sobre el chileno Alexis Sánchez, pretendido por el español Pep Guardiola para el Manchester City y por el portugués Jose Mourinho para el United.



Pese a no encontrarse lesionado, Alexis no entró en la convocatoria para el partido de este domingo, aunque Arsene Wenger aseguró que desconoce cuál será la decisión final que tome el jugador chileno.



La publicación de Romelu Lukaku en su cuenta de Snapchat. La publicación de Romelu Lukaku en su cuenta de Snapchat.

"La situación no está decidida ni en un sentido ni en otro", afirmó Wenger al ser preguntado por el caso antes del partido.



Alexis, de 29 años, tiene contrato con los Gunners hasta junio próximo.



El City habría ofrecido 30 millones de libras (34 millones de euros) por el chileno, quien no ha mostrado voluntad de continuar en el conjunto del norte de Londres más allá de la presente temporada.



Sánchez es, junto al alemán Mesut Özil y al inglés Jack Wilshere, uno de los tres futbolistas del Arsenal que terminan contrato dentro de seis meses y que ya pueden negociar con equipos de fuera de la Premier League.