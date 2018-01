Alexis Sánchez se convirtió en el flamante fichaje del Manchester United por los próximos cuatro años. El crack chileno llega como el gran refuerzo del mercado de invierno y dejó en Arsenal la sensación de que en dicho club no saben cuidar a sus cracks.



Así como Sánchez , son varios los jugadores que no duraron mucho en Emirates. Probablemente el caso más recordado es el de Van Persie, quien se fue al Manchester United para ganar muchos títulos. En su dia, Wenger explicó que le dolió mucho su partida.



En la siguiente galería te presentamos el once ideal de los cracks que el Arsenal dejó ir. ¿Incluirías a otro jugador?