Un complejo presente vive Alexis Sánchez en el Manchester United , especialmente luego de que en el último partido por la Champions League no fuera ni siquiera considerado al banco de suplentes.



Para peor el técnico José Mourinho, en su tradicional estilo, fue directo y aseguró que Alexis no está lesionado y su no presencia en el equipo fue por decisión técnica.



A partir de esto, 'Mirror' asegura que "la relación de Sánchez con Mourinho se encuentra en un punto de quiebre".



Además la publicación sostiene que esta situación "ha fortalecido la determinación de la ex estrella del Arsenal de abandonar Old Trafford después de menos de un año porque teme que no tenga futuro en el club bajo Mourinho".



" Alexis Sánchez, que tiene un salario superior a 500 mil libras a la semana en el United, le dijo a sus amigos que quiere irse de Manchester y se ha esforzado por mudarse al campeón de Francia francés Paris Saint-Germain", agregan sobre la decisión que habría tomado el delantero.



'Mirror' adelanta que en caso que Alexis Sánchez deje el equipo "corre un grave peligro de convertirse en uno de los errores más costosos en la historia de la Premier League".