Cuando firmó como nuevo entrenador de la Selección de Chile, Reinaldo Rueda aún no conocía el futuro de Alexis Sánchez en el fútbol europeo. Y es que estaba aún en duda su continuidad en Arsenal y posible llegada al Manchester United del portugués José Mourinho. Ahora que está confirmado su pase a Old Trafford, el ex Atlético Nacional salta en un pie.

Y es que el ahora entrenador del cuadro sudamericano habló para el canal oficial de la Federación del país en el que dirige y allí evidenció la felicidad que le provocó que el pase de Alexis Sánchez al United se haya hecho oficial.

"Es un motivo de orgullo para todo Chile y para todos nosotros en este momento. Un referente internacional de la categoría de Alexis Sánchez llega a un gran club como Manchester United", fue lo que indicó Reinaldo Rueda. Y es que su admiración hacia el 'Niño Maravilla' no es para menos; será el mejor pagado de la Premier League con 23 millones de euros anuales. "Es un paso importantísimo su carrera", añadió.

Asimismo, fue consultado respecto a sus primeras actividades como director técnico del conjunto sureño. La idea primero es que viaje a Europa para reunirse con algunos de sus jugadores. "También tenemos un compromiso con FIFA en el Congreso hacia Qatar 2022", mencionó.

Además, afirmó que Chile está en plena negociación para un nuevo para amistoso este 2018. Sería ante la sorprendente Egipto que estará en el Mundial con su máxima estrella Mohamed Salah, quien es titular indiscutible en el Liverpool de Jürgen Klopp.