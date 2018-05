Alexis Sánchez era la joya más preciada del pasado mercado de verano. Sin embargo, el delantero se quedó en Arsenal, pero no fue por mucho tiempo. En la ventana invernal, el atacante salió vendido a Manchester United .

Desde entonces y hasta el final de la 2017-18, el 'Niño Maravilla' disputó un total de 18 partidos en todas las competiciones y el saldo fue negativo: solo dos anotaciones y ningún trofeo a las vitrinas de Old Trafford.

Producto del rendimiento discreto, Alexis Sánchez recibió todo tipo de críticas de los fanáticos de Manchester United , exjugadores del club y reconocidos periodistas. ¿Qué pasó con el atacante durante esos meses?

"Creo que en todos los juegos en los que participé, me costó adaptarme. Fue difícil adaptarme al estilo de juego del equipo y de a poco he ido conociendo a mis compañeros" , confesó el ex Arsenal en una entrevista concedida a 'Daily Mail'.

"Creo que Manchester United es muy grande a nivel mundial y más aún en Inglaterra, donde es el más grande. Ellos siempre quieren ganar y estar peleando en todos los frentes. Esa es la razón por la que quería estar aquí" , añadió Sánchez .

"Tenemos que mejorar en todos los aspectos. Debemos concentrarnos en todos los grandes partidos y también en los llamados partidos menores" , comentó el chileno respecto a la siguiente temporada.

"Eso es lo que hacen los grandes clubes. El Manchester United es gigante y siempre quiere conseguir trofeos y estamos tratando de que eso pase. Quiero mejorar para conseguir títulos" , finalizó Alexis Sánchez .