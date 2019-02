"No puedo hacer nada": técnico del United lamentó así el el nivel de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez llegó al Manchester United en 2018 de la mano de José Mourinho para ganar la Premier League. No obstante, el ex delantero del Udinese, Barcelona y Arsenal no ha gozado de buenas actuaciones con los 'Red Devils' que ahora son entrenados por Ole Gunnar Solksjaer.

Es más, el último miércoles Alexis Sánchez gozó de minutos en Manchester United contra PSG por la Champions League, pero decepcionó una vez más. Su entrenador habló de su desempeño y fue más que claro en lo que muestra el 'Niño Maravilla'.

"La verdad que no puedo hacer nada con Alexis. Cuando juega, necesita encontrarse a sí mismo porque todos conocemos hay un un jugador con una tremenda calidad", fue lo que sostuvo el DT del United en rueda de prensa tras caer con los parisinos.

En lo que va de temporada, el atacante tan solo lleva un gol tanto en las competiciones locales de Inglaterra como en la Copa del Europa. Es habitual suplente por detrás de Rashford, Martial, Lingard y Lukaku.

De otro lado, tras caer en la Champions, Manchester United se alista para, este lunes, chocar frente al Chelsea por la quinta ronda de la FA Cup.