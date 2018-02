Los rivales la pasan mal con Alexis Sánchez. Puede que no tenga el ritmo de juego de un Cristiano, Messi o Neymar, pero el delantero chileno es desequilibrante. Te lleva para la derecha, la izquierda o, con un amague, se burla del rival en un segundo. Su fútbol lo ha llevado a ser el mejor pagado de la Premier League, su ritmo se ha convertido en una especie de pesadilla para los técnicos y jugadores que lo enfrentan y, ahora último, ha hablado David Wagner sobre un nuevo duelo frente al seleccionado de ‘La Roja’.



“Es demasiado rápido y esto significa que a veces tenemos que hacerle daño. Hay que hacerlo daño”, indicó el técnico del Huddersfield a solo días de enfrentar de nuevo a Alexis. Si en la Premier League sufrieron con él, esperan no hacerlo en la FA Cup, por lo que el mensaje del mandamás estadounidense ha generado comentarios en toda Inglaterra.



El entrenador no quiso justificar su decisión, a lo que excuso frente a los medios de prensa. “No es algo que nos gusta hacer, pero esto sucede y es porqué es un jugador de alta calidad. Si él salta al césped, entonces tendremos que hacerlo”, agregó Wagner en conferencia.



Manchester United enfrenta el sábado 17 de febrero al Huddersfield, válido por la quinta ronda de FA Cup. Alexis, como en otros partidos, será titular para este duelo.



Manchester United visita el domingo al Newcastle en condición de visita por la vigésima séptima fecha de la Premier League. Mourinho también echará mano de Alexis.