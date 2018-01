Arsene Wenger , entrenador del Arsenal, ha reconocido este jueves que es "más que probable" que el chileno Alexis Sánchez fiche por el Manchester United. Sánchez, de 29 años, que termina contrato con el Arsenal a final de la presente temporada, ha llegado a un acuerdo con el equipo de José Mourinho para su incorporación inmediata en un trueque con el armenio Henrikh Mhkitaryan.



"Llevo en este mundo haciendo fichajes casi 30 años, así que puedo decir que es más que probable que (el traspaso) se lleve a cabo", aseguró hoy Wenger. "Sin embargo, aviso que es algo que se puede romper en cualquier momento", dijo.



"El mercado es así: así que hasta que la firma no esté puesta no podemos aceptar nada. Con este tipo de cosas nunca hay una garantía total", apuntó el entrenador galo sobre Alexis Sánchez.



En la rueda de prensa previa al duelo de liga contra el Crystal Palace, Arsene Wenger dejó claro que si el traspaso no se cierra antes de esa fecha no tendrá problemas en alinear a Alexis Sánchez.



"No tengo ningún problema con la actitud de Sánchez. Ayer se entrenó y estaba totalmente comprometido. Tiene 29 años y sabe que su próximo contrato será muy importante para él", comentó.



El Manchester United de José Mourinho ha ofrecido a Alexis, quien el pasado verano estuvo a un paso del Manchester City -el acuerdo se vino abajo por la imposibilidad del Arsenal de hacerse con el francés Thomas Lemar- un contrato de 350. mil libras (397. mil euros) a la semana y un contrato de cuatro temporadas y media



Arsene Wenger, no obstante, ha declarado que el club "ha hecho todo lo posible" para retener al chileno en el club. "No quiero que se hable de las cifras porque eso es problema del Manchester United. Respeto al Manchester United porque generan el dinero que pagan a sus futbolistas, y eso hay que respetarlo", indicó.

Fuente: EFE