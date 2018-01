Mourinho y Guardiola no solo se ‘pelean’ en conferencias de prensa o en el campo de juego, también lo hacen a la hora de concretar fichajes. Si el Manchester City le ha cumplido de fichar todo lo que ha pedido Pep, Mourinho tampoco podría quejarse con el Manchester United. La única diferencia es que los ‘Citizens’ tienen una cartera más holgada que los ‘Red Devils’, aunque en el fichaje de Alexis Sánchez , ‘Mou’ no piensan darse por vencido.



De acuerdo a medios ingleses, los dirigentes del Manchester United le habrían ofrecido a Alexis, la mítica camiseta ‘7’ del equipo. Sí, la misma que han usado en su historia jugadores como Eric Cantona, David Beckham y Cristiano Ronaldo. Y no solo eso. También ganaría un sueldo de más de 24 millones de euros por temporada, lo que lo convertiría en el jugador mejor pagado de toda la Premier League. Todo para ‘enamorar’ al chileno.



Los de Old Trafford se encuentran dispuestos a pagar 33 millones de euros, además de ofrecer los servicios de Henrikh Mkhitaryan para que se concrete la oferta. De hecho, la propuesta es más interesante, dado que el Manchester City solo ofrece dinero a cambio por el atacante de la Selección de Chile de Reinaldo Rueda.



Alexis Sánchez no viajó con el Arsenal el domingo pasado para disputar el partido por Premier League, razón que da casi por hecho su salida del cuadro 'Gunner', club donde recaló luego de su más que regular paso por el Barcelona de España.



Asimismo, el viernes pasado, Alexis Sánchez trabajó con normalidad, razón que no da pie a pensar en una lesión. La salida del chileno parece inminente, sobre todo por la necesidad del United de recuperar terreno en la Premier League.