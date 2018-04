Alexis Sánchez , llegado al equipo de Old Trafford en el mercado de enero procedente del Arsenal, tuvo un papel protagonista, empatando en el minuto 24 con un gol de cabeza, entre dos rivales, a centro de Paul Pogba y asistiendo para el triunfo del Manchester United ante el Tottenham por las semifinales de la Copa FA.



De esta forma, el astro chileno logró su octavo gol en su octavo encuentro en el mítico Estadio Wembley , un recinto especial para el delantero, que con distintas camisetas ha logrado entonar el mismo grito: con el Arsenal, la Selección de Chile y ahora el Manchester United.



"Me trae buena suerte, he hecho goles con la Selección, con el Arsenal… Estoy muy contento. Es muy lindo ganar con el Arsenal, ahora espero ganar con el United. Me exijo cada día y me pone muy contento. Mis compañeros me apoyan siempre, somos un equipo que defiende y que ataca", dijo el 'Niño Maravilla' tras el encuentro.