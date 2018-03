Dentro de poco se cumplirán dos meses desde la salida de Alexis Sánchez de Arsenal. Cuando los medios ingleses colocaron al atacante en Manchester City, el chileno terminó en las filas de Manchester United, el clásico rival.

En Old Trafford, el delantero no ha podido repetir las mismas actuaciones que lo llevaron a convertirse en la máxima figura del cuadro del norte de Londres, donde el ex Barcelona habría salido de mala forma.

Según 'Daily Star', las últimas semanas de Alexis Sánchez en Arsenal no fueron nada buenas, pues todo el vestuario estuvo en contra del jugador por las actitudes que adoptó en el inicio de la temporada.

El periodistas Raphael Honigstein en el podcast 'Totally Football Show' reveló que el 'Niño Maravilla' recibió la desaprobación del vestuario de los 'Gunners' mientras se habló en los medios sobre su futuro.

"No se ha informado lo mal que todo el vestuario del Arsenal odiaba a Alexis Sánchez. Realmente sentían que solo estaba jugando para la cámara. Él estaba haciendo todas estas cosas como '¡Oh, lo estoy intentando! ¿Qué están haciendo el resto de ustedes?" , reveló.

"Arsenal colocó estadísticas dentro del camerino después de cada juego mostrando los kilómetros recorridos. Sánchez saldría regularmente con el kilometraje más bajo, por una gran distancia" , contó.



Dicha situación habría provocado una ruptura en la interna del club. Aunque los ánimos se han calmado luego de la partida del chileno, quien solo ha marcado una sola vez en Manchester United, una cifra corta para la gran inversión que se realizó por él.