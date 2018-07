No todo es color de rosa. Siempre hay que dar lo mejor de uno porque, en ocasiones, el destino te juega una mala pasada. Un antiguo entrenador de porteros, mentor del internacional brasilero Alisson Becker , confesó este martes al periódico inglés The Sun que persuadió a sus padres para que el flamante fichaje del Liverpool no cuelgue los guantes.

El guardameta Alisson Becker de 25 años, que fichado por Liverpool en un traspaso récord de 75 millones de euros (récord en su puesto a nivel mundial), tenía un ligero sobrepeso por malos hábitos alimenticios y sus padres preferían que dejase el fútbol y se dedicase a los estudios.

"Un día los padres de Alisson vinieron a buscarme pensando que él no tenía futuro en la profesión y querían sacarlo del fútbol", contó su mentor Daniel Pavan al citado medio.

"Pensaban que tendría más futuro en los estudios", añadió. "Pero trabajé para convencerlos de que Alisson iba aún a crecer más y tendría un gran futuro como arquero". Pavan afirmó que tranquilizó a los padres sobre la escasa estatura de Alisson en aquel entonces. Hoy en día, el ex arquero de la Roma mide 1,93 metros.

"Cuando Alisson Becker comenzó tenía una maduración más lenta que los demás chicos, eso le hacía ser más bajo y con más peso que el resto", indicó Pavan, que reconoció que no gozaba de la condición de titular. Sin embargo, "gracias a Dios ellos (sus padres) me escucharon. Un año después creció 16,51 centímetros". Ya se prepara para defender la portería de los 'reds' en la Premier y Champions League.

Fuente (AFP)