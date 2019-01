Bellerín, 'K.O': ¿Irá el Arsenal al mercado de fichajes para reemplazar al lateral?

Adiós al resto de temporada. El último derbi de Londres dejó una mala noticia para el Arsenal , pese a que consiguió una buena victoria ante el Chelsea (2-0), la baja de Héctor Bellerín , quien abandonó el campo a falta de 20 minutos para el final por un problema grave de rodilla. La gran pregunta, ahora, es: ¿pedirá un reemplazo Unai Emery?

De acuerdo a 'Sky Sports', y pese a que los pronósticos para el lateral derecho español no son los más alentadores, el Arsenal no acudirá al mercado de fichajes, que entre en su última recta, para buscarle un reemplazo a Bellerín.



Los 'Gunnners', como ya lo ha reconocido antes su técnico, no pasa por un buen momento económico, por lo que Emery tendrá que recurrir, y sobre todo confiar, en lo que tiene en su plantilla. El lugar de Bellerín lo podría ocupar el experimentado Stephen Lichsteiner o bien el joven Maitland-Niles.

Héctor Bellerín había vuelto a los campos tras cuatro meses de para por una lesión en la pantorilla, pero su suerte no cambió mucho. Los últimos exámenes que le practicaron al catalán arrojaron que tiene seriamente afectados los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, y lo más seguro es que no reaparezca hasta la próximo temporada.