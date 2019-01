¿Se muda a Inglaterra? Estrella del Inter de Milán tendría un acuerdo con el Arsenal

Impensado. El Arsenal continúa en la búsqueda de un refuerzo que lo ayude a volver a meterse entre los candidatos al título de la Premier League 2019. En este sentido, el nombre de Ivan Perisic es el que más fuerte suena en los alrededores del Emirates Studim, y es que tal parece que los 'Gunners' ya habrían llegado a un acuerdo con el delantero croata para que se sume al equipo en este mercado.

Según informó la web de 'Calciomercato', el jugador de 29 años se pondría la camiseta del Arsenal por un contrato de 3 millones de euros hasta el final de la temporada y un acuerdo de 6,5 millones de euros hasta el año 2022. Sin embargo, los 'Gunners' aún no han terminado de convencer al Arsenal aún no ha llegado a un acuerdo con Inter de Milán - dueño del pase de Perisic - que pretende vender su estrella en un trato permanente.

Como si fuera poco, el entrenador español del Arsenal, Unai Emery, espera el fichaje de dos jugadores antes del final del mercado de enero, este jueves, confesó el técnico vasco este lunes, precisando que no busca un defensa a pesar de las numerosas lesiones en la línea defensiva de los 'Gunners'.



"Estudiamos dos jugadores diferentes y la posibilidad de que puedan venir", declaró Emery, quien precisó que el Arsenal no está dispuesto a romper la hucha en este 'mercato'. Por contra, el vasco no pretende reforzar la zaga, a pesar de las lesiones que lastran ese sector (Bellerín, Sokratis, Holding y Koscielny).



"Tenemos suficientes jugadores, defensores centrales. Sólo que hemos tenido muchas lesiones en esa posición. Si fichamos a otro jugador, cuando todo el mundo pueda jugar tendremos muchos problemas", estimó Emery.