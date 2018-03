Si alguien necesita de laterales, puede ir a preguntarse al Arsenal por Héctor Bellerín. Cuando se pagan más de 80 millones de euros por defensas como Van Dijk, el precio que habrían puesto los ‘Gunners’ por uno de los laterales derechos con mayor proyección en Europa hace que prácticamente lo vean como Alexis Sánchez, un jugador que tiene las maletas listas para irse a otro club de la Premier League o La Liga, tal como se ha rumoreado en España.



De acuerdo a una publicación del diario ‘Daily Mail’, Arsene Wenger y la directiva del Arsenal habría cifrado a Bellerin, a punto de cumplir los 23 años, en 56 millones de euros, una cifra nada alejada para equipos de media tabla en Europa. Por ello, es imposible no preguntarse si el Barcelona no estudiará el fichaje del español, puesto que adolecen de un jugador de cualidades ofensivas como Bellerin en la actualidad plantilla de Ernesto Valverde.



Luego de pagar 32 millones de euros por Nelson Semedo, Barcelona decidió utilizar al volante Sergi Roberto como lateral. La situación no puede ser parecida con Bellerin, quien entiende el estilo de juego culé y puede proyectarse a la ofensiva tal como pide un equipo top en Europa. Desde la salida de Dani Alves, el Barza no ha encontrado el futbolista adecuado para esa posición y Bellerin podría ser el nombre que podría jugar varias temporadas.



Bellerin cumple su cuarta temporada en la Premier League, en lo que podría ser última. Se especula que el Arsenal pretende una limpieza del equipo. Wenger puede dejar el equipo y con él se irían jugadores representativos del club para darle nuevos aires.