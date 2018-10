Arsenal y Fulham EN VIVO y EN DIRECTO TV ONLINE chocan este domingo desde el Craven Cottage LIVE HD por la octava jornada de la Premier League 2018-19. No te lo pierdas. Sigue el minuto a minuto por Depor.com. Podrás disfrutar STREAM de este partidazo vía ESPN 2 a partir de las 6:00 a.m. en Perú y México.





Arsenal vs. Fulham: horarios en el mundo



Perú: 6:00 a.m. (ESPN 2)

México: 6:00 a.m. (ESPN 2)

Argentina: 8:00 a.m. (ESPN 2)

Chile: 8:00 a.m. (ESPN 2)

España: 1:00 p.m.

Colombia: 6:00 a.m. (ESPN 2)

Ecuador: 6:00 a.m. (ESPN 2)

La jornada dominical de la Primera División del fútbol inglés empezará con el choque entre Arsenal y Fulham, como anticipo del vibrante duelo que promete ser el Liverpool-Manchester City en Anfield Road.

Arsenal ha alcanzado ocho victorias consecutivas, sumando sus choques de Copa de la Liga, Premier League y Europa League. Es precisamente en ese último torneo que los 'Gunners' consiguieron su reciente alegría.

Arsenal goleó 3-0 a domicilio a Qarabağ y aumentó sus chances de avanzar a la siguiente ronda en el segundo torneo de clubes más importante del 'Viejo continente'. Y en la Premier League, la idea también es estar en los puestos más altos.

Por ahora, Arsenal está en el sexto lugar, con quince puntos, cuatro menos que los líderes Liverpool y Manchester City. En la previa, el entrenador de los londinenses, Unai Emery, destacó que la seguidilla de partidos no es un inconveniente.

"Para nosotros no es un problema jugar el jueves, y luego, el domingo. Queremos jugar muchos partidos y muchas competencias", afirmó el español en conferencia de prensa.



Fulham no la pasa bien en la Premier League. Los 'Whites' no ganan desde hace cuatro fechas y deambulanen la decimoséptima casilla, con apenas cinco puntos.

Arsenal vs. Fulham: probables alineaciones

Fulham : Marcus Bettinelli; Cyrus Christie, Alfie Mawson, Tim Ream, Maxime Le Marchand; Luciano Vietto, Tom Cairney, Jean Seri, Ryan Sessegnon; André Schurrle; Aleksandar Mitrovic.

Arsenal: Bern Leno; Hector Bellerin, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Nacho Monreal; Lucas Torreira, Granit Xhaka; Henrikh Mkhitaryan, Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang; Alexandre Lacazette.