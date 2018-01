Arsenal vs. Nottingham Forest se enfrentan este domingo 7 de enero por la tercera ronda de la FA Cup inglesa, el torneo más antigo de clubes del mundo. El partido se jugará en el Estadio The City Ground desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y será transmitido por ESPN. Los 'Gunners', como la mayoría de los equipos de la Premier League, jugarían con un equipo conformado por habituales suplentes . Aun así, la victoria es obligatoria para seguir en carrera en el torneo.

El Arsenal viene de una dura prueba en la que rescató un punto al empatar, de forma agónica, con el Chelsea en el Emirate Stadium . Héctor Bellerín, sobre la hora, fue el autor para el gol de la igualdad a dos tantos por lado. Jugó Alexis Sánchez y Mesut Özil, quienes son voceados para dejar el conjunto londinense.

Arsenal vs. Nottingham Forest: horarios del partido País Hora México 10:00 a.m. Perú 11:00 a.m. Colombia 11:00 a.m. Ecuador 11:00 a.m. Venezuela 12:00 p.m. Bolivia 12:00 p.m. Paraguay 1:00 p.m. Chile 1:00 p.m. Uruguay 1:00 p.m. Argentina 1:00 p.m. España 5:00 p.m.

Alexis Sánchez , que es pretendido por Manchester City para reforzar su ataque, podría no jugar en el Nottingham Forest, al igual que el volante alemán. Ambos jugadores serían reservados para el duelo ante Chelsea por Copa de la Liga del próximo miércoles. El que sí estará en el arco es el colombiano David Ospina.

El máximo organismo del fútbol inglés suspendió por tres partidos a Arsene Wenger luego que el técnico del club Arsenal reconoció que fue ofensivo al cuestionar la integridad de un árbitro.



Wenger estalló luego del empate por 1-1 ante West Bromwich el domingo. El timonel de 68 años se molestó por el penal cobrado contra el defensor Calum Chambers por hacer contacto con el balón con la mano dentro del área en una decisión con la que West Brom empató el marcador.



Nottingham Forest , decimocuarto en la Segunda División inglesa, va por la sorpresa, para romper su racha de cinco partidos sin conocer el triunfo. En caso el choque termine en empate, habrá un juego de desempate en el Emirates Stadium.

Arsenal vs. Nottingham Forest: probables alineaciones

Nottingham Forest: Smith, Worrall, Hobbs, Mancienne, Lichaj, Fox, Dowell, Osborn, Bouchalakis, Cummings y Walker.

Arsenal: Ospina, Debuchy, Mertesacker, Holding, Nelson, Coquelin, Elneny, Maitland-Niles, Willock, Walcott y Welbeck.