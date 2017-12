Arsenal vs. West Bromwich se enfrentan este domingo 31 de diciembre por la jornada 21 de la Premier League inglesa. el partido se jugará en el Estadio The Hawthorns desde las 11:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los 'Gunners' llegan motivados luego de vencer (3-2) a Crystal Palace a domicilio, en un juego en el que el chileno Alexis Sánchez brilló, mostró toda su clase y anotó un doblete.

Con esta victoria en el partido 810 en el banquillo de Arsene Wenger, que iguala el récord de Alex Ferguson como el técnico con más encuentros dirigidos en Premier League, Arsenal sumó 37 puntos y llegó al sexto puesto, empatado con el Tottenham.

Arsenal vs. West Bromwich: horarios del partido País Hora México 10:30 a.m. Perú 11:30 a.m. Colombia 11:30 a.m. Ecuador 11:30 a.m. Venezuela 12:30 p.m. Bolivia 12:30 p.m. Paraguay 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. Uruguay 1:30 p.m. Argentina 1:30 p.m. España 5:30 p.m.

Arsenal ha tropezado más de la cuenta en la Premier League: ganó en once ocasiones, empató en otras cuatro, y cayó en cinco oportunidades. A eso se suma que el actual líder, Manchester City, nunca dejó de caminar por la senda del triunfo. Tan es así que, hoy, les ha sacado una diferencia de 21 puntos.

Jack Wilshere, volante de Arsenal y uno de los jugadores que ha tenido continuidad en los últimos choques, fue destacado por el entrenador Arsene Wenger, en la previa. "Creo que realmente ha mejorado táctica y defensivamente. Cuando lo hace, su juego defensivo se vuelve aún mejor porque Jack tiene una gran calidad cuando gana la pelota, juega bien cuando opta por la presión", dijo el francés.

Sobre el papel, Arsenal tiene un partido accesible. Y es que los londinenses se medirán a West Bromwich, que apenas han ganado en dos oportunidades. Los 'Baggies', además, son últimos con apenas 15 unidades.

Arsenal vs. West Bromwich: alineaciones probables

West Bromwich: Foster, Dawson, Hegazi, Evams, Gibbs, Phillips, Livermore, Barry, Brunt, Robson-Kanu y Rodríguez.

Arsenal: Cech, Chambers, Mustafi, Koscielny, Bellerín, Wilshere, Xhaka, Kolasinac, Özil, Sánchez y Lacazette.