Arsenal vs. Wolverhampton (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV Sports / 11:30 a.m.) por la fecha 12 de la Premier League en Emirates Stadium.





Arsenal vs. Wolverhampton: horarios en el mundo

Perú: 11:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Chile: 13:30 p.m.

Argentina: 13:30 p.m.

Brasil: 13:30 p.m.



Los Gunners quieren volver a la senda del triunfo y prolongar la racha de partidos consecutivos sin perder en la temporada enfrentando al Wolves, que sueña con un torneo internacional. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Después de las derrotas en la Premier League ante Manchester City y Chelsea en las primeras dos fechas, Arsenal mejoró su nivel y se tumbó a cuanto rival pudo. Hiló 11 partidos consecutivos sin perder y rápidamente volvió a la pelea por el título de la Premier League. Sin embargo, en los últimos cotejos, por torneo local y Europa League, no pasó del empate.

Pero eso no le preocupa a Unai Emery, que ya tiene listos a Nacho Monreal y Matteo Guendouzi, pero los mantendrá en el banco de suplentes por si necesita arriesgarlos. Pero la confianza plena está puesta en el tridente ofensivo comandado por Mesut Ozil y la dupla goleadora Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

En Wolverhampton, que perdió sus últimos tres partidos en la Premier League, esperan que el buen juego que viene mostrando se traduzca en resultados. La última derota ante Tottenham (3-2) dejó buenas impresiones, pero los problemas defensivos le están pasando factura.

Arsenal vs. Wolverhampton: probables alineaciones

Arsenal : Leno; Bellerin, Mustafi, Holding, Kolasinac; Torreira, Xhaka; Iwobi, Ozil, Aubameyang; Lacazette



Wolverhampton: Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Moutinho, Neves, Jonny; Costa, Jimenez, Cavaleiro