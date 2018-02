Renato Sanches es uno de los jugadores que emocionó a toda la hinchada del mundo luego que se concretara su traspaso al Bayern Munich por 35 millones de euros. El portugués, ahora de 21 años, dejó el Benfica para una nueva aventura europea.

No tuvo minutos en el Bayern Munich y la directiva le comunicó que sería prestado. El luso no tuvo problemas, ya que pensó que estaría en un cuadro de estirpe, pero no fue así. Días después le anunciaron que iría al Swansea de la Premier League a ganar minutos, y desde ese momento, su motivación cayó. Su exentrenador en el cuadro inglés habló sobre el tema del futbolista.

"Al principio creía que iría al Manchester United, al PSG o al Chelsea, pero el Bayern se negó y le dijo que en esos casos le pasaría lo mismo que con ellos. No jugaría y no querían eso", explicó Paul Clemente.

"En los entrenamientos era el mejor. Hacía cosas increíbles que nadie más podía igualar. El problema era la competición. Ahí se equivocaba continuamente y siempre cometía los mismos fallos. No aprendía", afirmó el inglés.

Renato Sanches se encuentra ahora lesionado y vive uno de los peores momentos de su carrera. "Tiene el peso del mundo sobre sus hombros. Está mucho más afectado de lo que pensaba al comienzo", finalizó Clement.