Chelsea no la pasa bien en lo que va de la Premier League. Si bien es cierto que con la llegada de Maurizio Sarri el primer equipo 'blue' cosechó una buena cantidad de triunfos, los últimos cotejos ha desentonado. Por ejemplo, viene de dos derrotas en cuatro partidos y le ha perdido la pisada al líder del campeonato, Liverpool.

Sarri considera que Chelsea están haciendo bien las cosas de cara al arco rival, pero que la crisis se debe más bien a un problema mental de sus jugadores. Por ello, tienen en mente llevar psicólogos a Stamford Bridge para que traten a algunos de sus jugadores.

"Tuve un psicólogo hace 15 años en Italia, pero al inicio fue algo complicado porque estos no estaban preparados. Ahora, aquí, puedo hacerlo. ¿Por qué? Creo que hemos perdido, no necesariamente por nuestra condición física", sostuvo el DT del Chelsea en declaraciones que recoge el diario AS.

Asimismo, dio sus impresiones sobre la derrota 1-0 a manos del Leicester el último sábado. "Estuvimos bien hasta el 55' y luego nos apuramos. Reaccionamos un poco, pero vi al equipo algo confuso", añadió.

Por otra parte, Chelsea ya se prepara para el duelo de este miércoles frente al Watford por la fecha 19 de la Premier. Los de Sarri cuentan con 37 puntos, a 11 unidades del puntero Liverpool.