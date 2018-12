Chelsea vs. Brighton (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV / 8:30 a.m.) por la fecha 17 de la Premier League en el Falmer Stadum, este domingo 16 de diciembre desde las 8:30 a.m. (hora peruana) y 1:30 p.m. (hora local). Podrás seguir el partido por las pantallas de DirecTV y por la web Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Chelsea y Brighton.



Chelsea vs. Brighton: horarios del partido

Ecuador - 8:30 a.m.

Perú - 8:30 a.m.

Colombia - 8:30 a.m.

México - 7:30 a.m.

Bolivia - 9:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Argentina - 10:30 a.m.

Uruguay - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

España - 2:30 p.m.

El cuadro 'Blue' marcha en el cuarto casillero, con 34 puntos, a diez del líder Manchester City, que derrotó a Everton en la presente fecha. Chelsea querrá conseguir los tres puntos para cortar la racha de dos juegos con derrotas consecutivas, por liga, fuera de casa

Antes de empatar a mitad de semana por la Europa League con el Videoton, Chelsea le ganó a los 'Citizens' y le quitó el invicto, algo que podría servir como motivación para salir airoso ante el Brighton.

Las 'Gaviotas' tratarán de hacer respetar la casa, como en sus últimas cuatro presentaciones en las que obtuvo tres triunfos y un empate. Brighton ocupa el decimotercer puesto, con 21 unidades.

Chelsea vs. Brighton: probables alineaciones

Brighton : Matthew Ryan, Bruno Saltor, Leon Balogun, Lewis Dunk, Bernardo, Davy Propper, Yves Bissouma, Antony Knockaert, Pascal Gross, Salomon March y Glenn Murray

Chelsea: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso; N'Golo Kante, Jorginho, Ross Barkley, Pedro, Olivier Giroud y Eden Hazard.