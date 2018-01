Chelsea vs. Brighton se enfrentan este sábado 20 de enero por la jornada 24 de la Premier League. El partido se jugará en el Estadio Stamford Bridge desde las 7:30 a.m. (hora peruana) y será transmitido por DirecTV. Los 'Blues', sin bien están invictos desde hace sietes fechas, no han ganados en las dos últimas jornadas, en las que empataron frente al Arsenal (2-2 en el Emirates Stadium) y Leicester City (0-0 en Stamford Bridge).

El Chelsea avanzó el miércoles reciente a cuarta ronda -dieciseisavos de final- de la Copa de Inglaterra (FA Cup) tras sellar en casa un agónico y ajustado triunfo por penales sobre el modesto Norwich City (1-1; 5-3, desde los 11 metros). Ahora, es momento de concentrarse en la liga local.

Chelsea vs. Brighton: horarios del partido País Hora México 6:30 a.m. Perú 7:30 a.m. Colombia 7:30 a.m. Ecuador 7:30 a.m. Venezuela 8:30 a.m. Bolivia 8:30 a.m. Paraguay 9:30 a.m. Chile 9:30 a.m. Uruguay 9:30 a.m. Argentina 9:30 a.m. España 1:30 p.m.

Chelsea necesita responder tras un arranque de 2018 más que dubitativo, con cinco empates consecutivos -el último el miércoles con el modesto Norwich City (1-1). No estarán en Brighton los sancionados Álvaro Morata y Pedro Rodríguez -expulsados entre semana- ni los lesionados Gary Cahill y Cesc Fàbregas, pero el último fichaje, Ross Barkley, podría hacer su debut.



"Tenemos una motivación fantástica, que es terminar la Liga en los cuatro primeros. No será fácil, debo ser claro. Será una gran pelea con otros cinco equipos para sólo cuatro lugares.", aseguró en la previa, el entrenador de Chelsea, Antonio Conte.

Mientras que el Chelsea es cuarto con 47 puntos, a 15 del líder Manchester City, el Brighton está en la decimosexta casilla con apenas 23 unidades.

Chelsea vs. Brighton: pobables alineaciones

Chelsea : Caballero, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Moses, David Luiz, Kanté, Bakayoko, Alonso, Willian y Hazard.

Brighton: Mat Ryan, Bruno, Dunk, Duffy, Suttner, Knockaert, Stephens, Pröpper, Solly March, Gross y Murray.