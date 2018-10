Chelsea vs Manchester United se enfrentan hoy EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV AHORA desde el estadio Stamford Bridge por la fecha 9 de la Premier League 2018. El partido, programado para las 6:30 a.m. de la mañana (hora peruana), será transmitido LIVE TV para toda América Latina a través de la señal de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Chelsea y Manchester United.

El duelo Manchester United y Chelsea abrirá la novena jornada de la liga inglesa, después de la pausa por la actividad de las selecciones. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones de la Premier League.

Antes del inicio de la fecha FIFA, José Mourinho se jugaba la vida en el banquillo de los 'Red devils'. La racha de resultados negativos, la mala relación con los jugadores provocaron los continuos rumores respecto a la inminente salida del portugués de Old Trafford.

De hecho, Manchester United sufrió para vencer a Newcastle. Las 'Urracas' iniciaron el partido ganando 2-0. Pero la reacción de los 'Diablos rojos' cambió la historia del encuentro y en el minuto final lograron un remontada (3-2) que ha dado un respiro al entrenador luso.

Mourinho llegará al duelo ante su exequipo con muchas dudas en la plantilla. Jesse Lingard está prácticamente descartado. Ander Herrera, Scott McTominay, Nemanja Matic, Luke Shaw y Marouane Fellaini serán revisados por el departamento médico para conocer si estarán disponibles.



Sí 'Mou' ha sido el protagonista de Manchester United, el Chelsea se habló mucho de Eden Hazard, estrella del cuadro londinense. El mediocampista ha revelado que su gran sueño es jugar por el Real Madrid, club que lo quiso en el pasado mercado de verano.

El 'Duque', sin embargo, aclaró que no saldrá de Stamford Bridge en enero, cuando inicie la ventana de fichajes invernal. Eso sí, a final de este curso, el volante analizará si continúa con el cuadro 'blue'.

Respecto al equipo para medirse a los 'Red devils', Maurizio Sarri podrá contar con Antonio Rudiger y Mateo Kovacic, quienes participaron de las prácticas y se perfilan como titulares. Ross Barkley está apto, pero arrancará en la banca de suplentes.

Manchester United vs. Chelsea: horarios del partido de la Premier League 2018

Perú - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

México - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Chile - 8:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Paraguay - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

Manchester United vs. Chelsea: posibles alineaciones

Manchester United : De Gea; Young, Smalling, Bailly, Shaw, Fred, Mata, Pogba, Alexis Sánchez, Lukaku, Martial.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, David Luiz, Alonso, Jorginho, Kanté, Kovacic, Willian, Giroud, Hazard.