Chelsea vs. Stoke City : se enfrentan este sábado en Stamford Bridge por la fecha 21 de la Premier League . Los de Conte no tienen permitido tropezar y buscarán un triunfo que los permita convertirse en los escoltas del City en la búsqueda por campeonar el torneo inglés. El cotejo dará comienzo a las 10:00 a.m. y será transmitido por ESPN 2. También puedes seguir el encuentro por la web de Depor.com.

Los londinenses, con 42 puntos, amenazan el segundo lugar que por ahora es del Manchester United. Sin embargo, ambas escuadras tienen un enemigo en común, el cual es Manchester City, equipo dirigido por Guardiola que parece no tener problema con ganar todos sus partidos en la Premier League.

PAÍS HORARIO CANAL Perú 10:00 a.m. ESPN 2 Colombia 10:00 a.m. ESPN 2 Ecuador 10:00 a.m. ESPN 2 México 09:00 a.m. ESPN 2 Brasil 12:00 p.m. ESPN 2 Bolivia 11:00 a.m. ESPN 2 Chile 12:00 p.m. ESPN 2 Argentina 12:00 p.m. ESPN 2 Uruguay 12:00 p.m. ESPN 2

Chelsea llega a este partido con una victoria ante el Brighton & Hove Albion. Sin embargo, el cuadro de Conte sufrió un tropezón ante el Everton, quien poco a poco sale de la crisis que vivió.

Chelsea, con las bajas de Musonda y David Luiz, buscará doblegar a un timorato Stoke City que, con 20 unidades, se ubica en la decimotercera posición. El cuadro rojiblanco buscará alejarse de la zona de descenso, de la cual solo tres puntos lo alejan.

Stoke City no podrá contar con Pieters, Ireland, Martind Indi por lesión. En su último cotejo, el cuadro visitante igualó a domicilio ante el Huddersfield Town.

Chelsea vs. Stoke City: alineaciones probables

Chelsea: Courtois; Azplicueta, Cahill, Rudiger; Kanté, Bakayoko, Fábregas, Moses, Alonso, Hazard; Morata.



Stoke City: Butland; Edwards, Shawcross, Zouma, Wimmer; Fletcher, Cameron, Shaquiri, Choupo-Moting, Allen; Crouch.