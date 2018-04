Antonio Conte desestimó el viernes unos dichos de su excompañero en la Juventus Gianluca Vialli, quien dijo que el entrenador del Chelsea "no puede esperar para dejar" el club de la Premier League, y reafirmó su compromiso de cumplir el contrato en el equipo londinense.

Vialli dijo estas palabras en su rol de comentarista de Sky Sports Italia durante la derrota 3-1 del Chelsea ante el Tottenham Hotspur la semana pasada, un resultado que dejó al equipo de Conte a ocho puntos de los "Spurs" en la carrera para asegurar el último cupo que entrega la Premier para la próxima edición de la Liga de Campeones.



"No es verdad", dijo Conte en una conferencia de prensa el viernes, dos días antes de que el Chelsea reciba al West Ham United por la Liga Premier. "Gianluca es mi amigo, pero no hablo con él hace un año, tal vez. No es cierto".



"Es muy difícil para mí, ya que desde esta temporada estoy escuchando mucha especulación sobre mi futuro... pero la única verdad es que estoy comprometido con este club, tengo un contrato con este club y estoy trabajando mucho para este club", sostuvo el italiano.



Reportes de prensa aseguran que Conte tiene una frágil relación con los dirigentes del club, entre ellos con su propietario Roman Abramovich, quien es conocido por cambiar técnicos con frecuencia.



El entrenador italiano, cuyo contrato se extiende hasta el final de la próxima temporada, destacó que advirtió que el Chelsea tendría una campaña complicada tras no lograr reforzarse de la forma que quería.



"Predije que sería muy difícil para mí al principio de la temporada. Lo predije", dijo Conte. "Pero este es el momento en que tenemos que buscar con el mayor deseo cambiar la situación", agregó.



EFE