En Manchester United creían que la relación con Mourinho iba a mejorar en la presente temporada, pero no ha sido así. Incluso ahora la comunicación es peor. Paul Pogba le había comunicado a Mino Raiola el deseo de salir de Inglaterra en el próximo mercado de fichajes de verano. Su presencia, siempre y cuando esté ‘Mou’ en el banquillo, no será bienvenida, por lo que el jugador y representado ya estudian posibles destinos para el campeón del mundo.



En la órbita, de acuerdo al medio italiano, aparece la Juventus de Cristiano Ronaldo. El volante le habría comunicado a sus compañeros su deseo de regresar a Italia. Ahora, la ‘Vecchia Signora’ con un proyecto más serio en el ‘Viejo Continente’ podría ver con visto una buena inversión por uno de los mejores jugadores en el mundo en su posición y con una cotización en baja, dado que rendimiento no es el mismo desde que se fue del equipo italiano.



Lo dicen también referentes. El exjugador inglés, Paul Ince, habló para ‘Paddy Power’ sobre el centrocampista del Manchester United. Ince tiene claro que está jugando mucho peor que cuando estaba en la Juventus y cree que el principal responsable de que eso ocurra es Mourinho: "Sabemos que Pogba es un futbolista fantástico. Lo vimos cuando estaba en la Juventus y no creo que podamos culparlo de haber sido ahogado por Mourinho. Es evidente que, cuando se le da la libertad de jugar como le gusta, es un jugador de clase mundial. Pero en el United ha sido asfixiado y se juega a menudo de manera incorrecta".



El exfutbolista está convencido de que un cambio de aires le vendría muy bien tanto a su actual club como al francés: "No puedo decir que estoy sorprendido por los rumores que rodean a Pogba, aquellos que sugieren que podría dejar Old Trafford en enero. Recientemente dijo que estaba contento con el Manchester United, pero no creo ni una palabra de lo que dijo. Creo que un adiós al United sería bueno para ambos".