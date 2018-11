Cristiano Ronaldo sin duda que quedará en la historia del Manchester United. Y es que, por ejemplo, gracias a sus goles, el cuadro de Old Trafford se llevó la Champions League en el año 2008 ante Chelsea. Luego de ello, 'CR7' tomó una avión rumbo a la capital de España y fichó por Real Madrid.

Lo suyo era atacar y así lo dictaminó Manchester United. Es más, este miércoles el ex jugador noruego Ole Gunnar Solskjaer reveló una de los principales 'privilegios' que tenía Cristiano Ronaldo cuando se encontraba en la Premier.

"Fue el único al que el técnico Alex Ferguson le dijo 'preocúpate solo de atacar y no pienses en defender'. Ni a Ryan Giggs, ni a David Beckham y ni a Eric Cantona nunca le dijo eso", fue lo apuntó Solskjaer sobre Cristiano en entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Además, el ex compañero del crack luso habló de como fueron los primeros días del ex United en Old Trafford. "No sabía el idioma y se le notaba muy tímido. Todos los días empezaba con 40 minutos en el gimmasio", añadió.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo será titular este miércoles justamente ante Manchester United con Juventus en Turín por la cuarta fecha del Grupo H de la Champions League 2018.