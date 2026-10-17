El arquero argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez encendió las alarmas en Chelsea y en la selección argentina luego de sufrir un fuerte choque de cabezas durante la victoria por 2-0 frente al Everton, en condición de visitante, por la séptima jornada de la Premier League. El guardameta tuvo que abandonar el campo en camilla tras impactar contra Jarrad Branthwaite, defensor de 1,95 metros de altura, y permaneció varios minutos tendido sobre el césped mientras recibía atención médica.

Tras el incidente, el portero fue trasladado a un hospital para someterse a diferentes evaluaciones. Según la información difundida, Martínez se encuentra consciente y los resultados de la tomografía de cabeza fueron favorables. Asimismo, los exámenes realizados en la zona del cuello y la espalda no reportaron resultados preocupantes.

Sin embargo, los estudios médicos detectaron una lesión ósea en la mandíbula que requerirá una intervención quirúrgica. Por este motivo, el arquero permanecerá bajo observación médica mientras se prepara para la operación, que está prevista para este sábado. Hasta el momento, no se ha precisado cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

Desde Chelsea mantuvieron la cautela al informar sobre el estado de salud del guardameta argentino. En sus primeras declaraciones, el entrenador Xabi Alonso señaló: “Abandonó el estadio consciente y se encuentra en el hospital sometiéndose a pruebas preventivas”. Antes de retirarlo del terreno de juego, el cuerpo médico le colocó un collarín cervical y una máscara de oxígeno.

Preocupación en la selección argentina por el ‘Dibu’ Martínez

La lesión también genera incertidumbre en la selección argentina, que tiene programados dos compromisos amistosos para la fecha FIFA de noviembre. La ‘Scaloneta’ deberá enfrentarse a Uruguay el próximo 13 de noviembre, en un encuentro que inicialmente se disputaría en La Bombonera, y posteriormente jugará contra Costa Rica el día 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La posible ausencia de Martínez representaría una preocupación para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, debido a la importancia del arquero en el funcionamiento del conjunto campeón del mundo. Por ahora, su disponibilidad para los próximos encuentros dependerá de la evolución de la lesión y de los plazos de recuperación que establezca el equipo médico.

‘Dibu’ Martínez será operado este sábado por una fractura de mandíbula

Horas después de conocerse el incidente, el diario argentino Olé actualizó la información sobre la salud del guardameta a través de sus redes sociales. Según el medio, los exámenes confirmaron que Martínez sufrió una fractura de mandíbula y deberá pasar por el quirófano este mismo sábado.

Aunque los primeros resultados descartaron complicaciones en la cabeza, el cuello y la espalda, la lesión mandibular obligará al arquero a iniciar un proceso de recuperación cuyo tiempo todavía no ha sido determinado. Por el momento, no se ha informado cuánto tiempo estará alejado de las canchas ni si necesitará algún tratamiento adicional después de la operación.

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