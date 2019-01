“Yo busqué su vuelo”, la confesión entorno a la desaparición de Emiliano Sala

Mark McKay, hijo de agente Willie McKay, confirmó mediante un comunicado que fue él el que buscó el vuelo de Emiliano Sala para que viajara a Nantes, aunque negó que el avión fuese de su propiedad.



"Confirmo que fui yo la persona que buscó el vuelo para que Emiliano Sala viajase a Nantes. Comencé a hacerlo cuando el jugador y su agente, Meissa N'Diaye, me comentaron la posiblidad de que Sala se fuese después de su revisión médica y de firmar el contrato", dijo McKay.



"El sábado encontramos un avión disponible con la condición de que pueda estar hasta el lunes en Nantes para que Emiliano pudiese estar ese tiempo allí. He estado en contacto con los directivos de Cardiff City y con N'Diaye en estos difíciles días. Deseo dejar en claro que a pesar de los informes que emitieron en la prensa, el avión no es propiedad ni de mi familia. Elegí esperar unos días antes de hacer esta declaración para que la atención se centrara en los equipos de búsqueda y rescate que buscaban a Emiliano Sala y al piloto", explicó McKay a lo largo de su documento.



"Quiero expresar mi tristeza y la de mi familia por todo esto que sucedió y las familias de Emiliano y la del piloto están permanentemente en nuestros pensamientos y oraciones. Conocía bien a Emiliano, era una persona maravillosa y me siento afortunado de haberlo conocido", concluyó.